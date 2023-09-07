«Обалдеть!»: жители Западной Сибири удивились, увидев на лугу стадо верблюдов

Экзотических животных девушка встретила недалеко от Тюмени. Фото: Юлия Вешкурцева / ВКонтакте.

В Тюменской области был замечен табун верблюдов, которые паслись на лугу прямо возле магистрали. Фотографии и видео сделала жительница региона Юлия Вешкурцева.

Фото: Юлия Вешкурцева / ВКонтакте.

— Кто-то всё еще думает, что в Тюмени вечная мерзлота, а тем временем у нас тут верблюды пасутся, — подписала снимки девушка.

Фото: Юлия Вешкурцева / ВКонтакте.

Тюменка вместе с родными ехала из Ялуторовска в санаторий Ингала. По пути они заметили пасущихся вдоль трассы верблюдов. Также вдалеке гулял целый табун лошадей. Она не смогла проехать мимо и попыталась запечатлеть пейзаж природы, а также животных. С семи лет Юлия занималась верховой ездой, поэтому пройти мимо лошадей и верблюдов не смогла.

Фото: Юлия Вешкурцева / ВКонтакте.

Проезжающие мимо люди часто удивляются уникальной встречи с экзотическими животными в сибирских краях. Обычно верблюдов в Тюменской области содержат в частном подворье. Многие думают, что горбатые – это южные животные, поэтому на севере им не комфортно. Однако это не так.

Верблюды могут переносить разные температурные режимы. Они привыкли выживать в тяжелых климатических условиях: от пустыни Сахары до северных окраин. Терморегуляция у них уникальная, поэтому говорить, что они мерзнут или умирают от жары неправильно, считают биологи.

Ранее «КП» писала о том, что редкого для Тюменской области паука-птицееда Нового Света с ярким окрасом продают в регионе. Домашний «питомец» родом из Колумбии, поэтому может жить только в террариуме. Житель Калининского района выставил на продажу экзотическое животное за 400 рублей, также парень продает скорпиона.