Редкого паука с коллумбийскими корнями продают в Тюмени

Фото: Ислам Адыгезалов.

Редкого для Тюменской области паука-птицееда Нового Света с ярким окрасом продают в регионе. Домашний «питомец» родом из Колумбии, поэтому может жить только в террариуме. Житель Калининского района выставил на продажу экзотическое животное за 400 рублей, также парень продает скорпиона. Объявление появилось по официальном сайте по продаже товаров и услуг.

Паук вида «Hapalopus sp.columbia gross L2» обычно проживает в Колумбии. Максимальная длина тела 3 см, максимальный размах лап 6 см. Миниатюрный паук с яркой необычной окраской. На брюшке этого паука можно увидеть ярко-оранжевые пятна, чередующиеся с черными. Продавец утверждает, что это очень активный и любопытный паук. Ведет постоянную строительную деятельность. При хороших условиях содержания неагрессивен. Вдобавок к пауку молодой человек готов продать будущим хозяевам корм.

– В Тюмени этот паук, понятное дело, встречается только в террариумах, обычно неопасен, яд слаботоксичен, поскольку питается он насекомыми. Но в любом случае все меры предосторожности хозяевам соблюдать необходимо (аллергию на компоненты яда никто не отменял), – рассказала биолог Тюменского государственного университета Мария Орлова по просьбе журналиста «КП»–Тюмень».

Напомним, тюменские ученые выявили новые виды клещей, способных вызывать чуму и лихорадку. Насекомых биологи собирали у летучих мышей в полевых условиях с 2013 года.