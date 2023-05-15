Тюменские ученые выявили новые виды клещей, способных вызывать чуму и лихорадку

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Тюменские ученые выявили три новых вида клещей, которые способны переносить опасные заболевания – чуму и лихорадку Западного Нила. Подробный отчет и анализ исследований был опубликован на официальном сайте Тюменского государственного медицинского университета в журнале под названием «Три новых вида паразитирующих на летучих мышах гамасидных клещей Spinturnix, Macronyssus и Steatonyssus родом из Сибири и Монголии, с ключами к видам России и сопредельных стран».

Ученые отмечают, что опасные паразиты широко распространены в регионах Сибири и Монголии.

«Паразитические мезостигматидные клещи семейств Spinturnicidae Oudemans, 1902 и Macronyssidae Oudemans, 1936, ассоциированные с летучими мышами, могут быть главными переносчиками возбудителя Bartonellasp, но их систематика, ассоциации хозяев и географическое распределение плохо известны. Спинтурницидные клещи являются обязательными постоянными эктопаразитами летучих мышей, обитающими на перепонках их крыльев, уропатагии или редко вокруг анального отверстия. Род спинтурницид Spinturnix von Heyden, 1826 распространен по всему миру и является наиболее богатым на виды, насчитывая около 50 номинальных видов, ассоциируемых в основном с вечерними летучими мышами семейства Vespertilionidae. В России и сопредельных странах известно десять видов. Макрониссидные клещи паразитируют на большом разнообразии позвоночных хозяев, таких как птицы», – говорится в отчетах исследования доцента ТМУ Марии Орловой.

Клещей ученые собирали у летучих мышей в полевых условиях с 2013 года с помощью противомоскитных сеток и передвижных ловушек. Каждый экземпляр летучей мыши помещали в индивидуальный тканевый пакет и записывали его полевой номер, идентификацию, пол, дату и место сбора. Опасных паразитов специалисты удаляли с помощью пинцета и иглы, дальше консервировали в 70-процентном этаноле, затем летучих мышей выпускали в дикую природу.

Мария Орлова уточнила, что фауна паразитов хорошо изучена и доступна для ученых. Однако морфологические клещи не похожи на описанных насекомых ранее. Вероятно, они обитают на территории Китая, поэтому в дальнейшем сотрудники ТМУ планируют сотрудничество с китайскими специалистами для более детального изучения нового вида опасных клещей.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, вакцинация от клещевого энцефалита, который может привести к поражению тканей мозга, показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев. Речь идет о людях, которые находятся в группе риска и проживают на потенциально опасной по распространению клещевой инфекции территории. Пациентам стоит перед процедурой пройти полное обследование врачей.