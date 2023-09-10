Руководитель Центра общественного наблюдения Артур Юрьев призвал тюменцев идти на выборы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Руководитель Центра общественного наблюдения Тюменской области Артур Юрьев обратился к жителям. По его словам, граждане активно посещают избирательные участки и реализуют свои права на голосование и наблюдения.

- Более 40 активных граждан региона осуществили свое право на реализацию общественного контроля с территории центра. Почти 750 камер размещены в помещениях для голосования и в режиме реального времени транслируют сигнал на видеостену. Обстановка на избирательных участках спокойна и доброжелательная. От коллег по общественному штабу и себя лично, я желаю вам хорошего вечера и тех сограждан, кто пока еще не успел проголосовать, приглашаю посетить свой избирательный участок, и сделать свой выбор, - заявил Артур Юрьев.

Ранее «КП» писала о том, что к полудню явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 30%. Свои голоса отдали сотни тысяч избирателей. Лидером явки традиционно является Ямало-Ненецкий автономный округ, где проголосовали уже 39, 97% жителей.