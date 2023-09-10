К полудню явка на избирательные участки в Тюменской области достигла 30%

Фото: правительство Тюменской области.

К полудню явка на избирательные участки в Тюменской области почти достигла 30%. Свои голоса отдали сотни тысяч избирателей. Лидером явки традиционно является Ямало-Ненецкий автономный округ, где проголосовали уже 39, 97% жителей.

К 14 часам дня явка избирателей в Тюменской области составила 29,23%. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.

После ЯНАО по числу явки идут юг Тюменской области (30,36%), куда входит областной центр, а тройку замыкает – Ханты-Мансийский автономный округ (24,81%).

Аромашевский район – лидер по явке избирателей. По данным Избирательной комиссии Тюменской области на 14 часов в Аромашевском районе проголосовало 72,41% избирателей. В Голышмановском городском округе - 69,75%. Замыкает тройку лидеров Юргинский район - 67,28%.

- Жалоб, обращений или заявлений по поводу выборов областного уровня нет, - отметил Игорь Халин.

Напомним, голосование завершится в 20:00.