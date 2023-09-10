В Тюмени из-за ошибки врачей у беременной женщины погиб нерожденный малыш. Фото: Татьяна Коркина

Генерал Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине в Тюмени. В приемную председателя Следственного комитета РФ обратилась жительница областного центра.

По словам женщины, в медицинском учреждении врачи оказали ей некачественную помощь, что привело к гибели плода на последнем месяце ее беременности.

- В СУ СК России по Тюменской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка, - отметил Александр Бастрыкин.

Ранее «КП» писала о том, что житель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть родственника. 23 февраля 2022 года в отделении реанимации села Упорово ГБУЗ «Областная больница № 12» из-за некачественно оказанной медицинской помощи умер его отец.