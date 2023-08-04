Житель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть отца

Сначала мужчина требовал 2 миллиона рублей. Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть родственника. 23 февраля 2022 года в отделении реанимации села Упорово ГБУЗ «Областная больница № 12» из-за некачественно оказанной медицинской помощи умер его отец.

Экспертиза показала, что медики несвоевременно и ненадлежаще выполнили лечебные мероприятия в отношении пациента.

– Смерть отца стала для истца большой неожиданностью, невосполнимой утратой. В результате смерти папы истцу причинен существенный моральный вред, выразившийся в переживаниях и страданиях. До настоящего времени он не может смириться с утратой, – указано в материалах дела.

Тюменец оценил причиненный ущерб за смерть отца в 2 миллиона рублей. Ответчик не согласился с требованиями. Суд взыскал с областной больницы № 12 (г. Заводоуковск) в пользу ответчика компенсацию морального вреда на сумму почти 800 тысяч рублей.