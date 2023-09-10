Губернатором Ямала избран Дмитрий Артюхов

Фото: Мария Федорова

Сегодня, 10 сентября, депутаты Законодательного Собрания Ямала в ходе тайного голосования большинством голосов избрали Дмитрия Артюхова Губернатором автономного округа на второй срок подряд. Этот пост он будет занимать ближайшие пять лет.

Дмитрий Артюхов – один из трех кандидатов, предложенных Президентом РФ по представлению главы Тюменской области. На пост губернатора автономного округа также претендовали депутаты регионального парламента Максим Лазарев и Александр Голубенко.

Представление главы государства депутатам огласил полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев.

Каждый из кандидатов презентовал свою программу развития региона, планы Дмитрия Артюхова депутаты сочли более убедительными. Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин подписал постановление Заксобрания ЯНАО об избрании губернатора и передал его Дмитрию Артюхову, получившему большинство голосов.

– В своих решениях мы всегда руководствуемся интересами населения. Программу Дмитрия Андреевича можно заключить в короткий слоган: «Ямал для людей!». Это благоустройство, открытие новых соцобъектов, строительство жилья и дальнейшее развитие экономического потенциала региона. Это выверенный план действий. Для нас принципиально сохранить заданный вектор развития региона, – прокомментировал Сергей Ямкин.

Уральский полпред Владимир Якушев отметил достигнутые за пять лет результаты и дальнейшую программу развития Ямала, ставшие решающими при голосовании депутатского корпуса за кандидатов.

– Сегодня Ямал – это не только мощная ресурсная база с большой долей добычи углеводородных ресурсов. Здесь созданы центры для переработки газа. Даже сейчас, несмотря на санкционное давление индекс обрабатывающих производств растет. Не менее успешно в регионе решаются социально значимые задачи: строятся дома и дороги, ведется реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса, расширяется социальная инфраструктура. Уверен, что благодаря вновь избранному губернатору и всей созданной им управленческой команде, округ выйдет на новые рубежи в своем развитии, оставаясь такой же динамичной и стратегически важной для страны территорией. А главное, тысячи людей и в дальнейшем будут связывать с Ямалом свою жизнь, делать ее лучше и комфортнее, создавать здесь семьи и растить детей. Ведь достижения округа – это свершения и победы его жителей! – подчеркнул он.

Традиционно заседания ямальского парламента транслируются в прямом эфире, поэтому избрание главы региона, в том числе и обращенные к депутатам слова Дмитрия Артюхова, в он-лайн формате могли наблюдать все желающие.

– Благодарю депутатов Законодательного Собрания за поддержку и оказанное доверие. Мы вместе с вами достойно прошли последние пять лет, и также рассчитываю на дальнейшую совместную эффективную работу. Вместе нам предстоит решить много задач, мы на верном пути, и какие бы сложности перед нами ни вставали, мы с ними обязательно справимся. Наша политика будет направлена на повышение качества жизни в регионе, благополучие каждого ямальца. Спасибо, рассчитываю на вас! - отметил Дмитрий Артюхов.

Во второй половине дня состоится церемония вступления в должность высшего должностного лица региона. К присяге избранного губернатора приведет спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.