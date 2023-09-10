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НовостиОбщество10 сентября 2023 6:39

Тюменцы начинают получать первые подарки в рамках викторины «Zнай свой край»

Сегодня жители уже получили туристические пакеты, чайники, посуду, смартфоны и даже ноутбуки
Серафима Краснова
Фото: правительство Тюменской области.

Фото: правительство Тюменской области.

Тюменцы начинают получать первые подарки в рамках викторины «Zнай свой край». По данным организаторов, люди, которые отвечают верно на вопрос, проходят во второй тур и получают вкусняшку (чипсы, конфеты, печенье), выбирает сам. Кто не проходит - просто получает подарок и уходит.

Сегодня жители уже выиграли туристические пакеты, чайники, посуду, смартфоны и даже ноутбуки. Сейчас в прямом эфире ведущие разыгрывают оставшиеся подарки среди тех, кто прошел во второй тур викторины. В частности, автомобиль и квартиру.

Напомним, жителям Тюмени предстоит в двух турах ответить на краеведческие вопросы. Викторина состоится в рамках фестиваля «Тюменская осень» сегодня, 10 сентября 2023 года. Среди основных подарков: бытовая техника, электросамокаты, ноутбуки, телевизоры, легковые автомобили и даже квартиры в новых домах.

Следить за викториной можно по ссылке.