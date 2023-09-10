«От смартфонов до новых квартир»: в Тюмени 10 сентября стартовала викторина «Zнай свой край»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени открылись площадки для проведения викторины «Zнай свой край». Сегодня для жителей разыграют различные подарки: от смартфонов до новой квартиры. Победители викторин могут получить ценные подарки, которые ждут всех.

Жителям Тюмени предстоит в двух турах ответить на краеведческие вопросы. Викторина состоится в рамках фестиваля «Тюменская осень» сегодня, 10 сентября 2023 года. Среди основных подарков: бытовая техника, электросамокаты, ноутбуки, телевизоры, легковые автомобили и даже квартиры в новых домах.

Жители областной столицы уже отвечают на вопросы первого тура викторины «Zнай свой край» и получают первые подарки. Кто-то успел заглянуть к врачам в «Город здоровья» и насладиться выступлениями местных артистов.

Напомним, найти ближайшую для вас площадку можно по ссылке.

Ранее «КП» рассказывала, какие сюрпризы и мероприятия ждут тюменцев в день фестиваля «Тюменская осень». Праздник пройдет сегодня на территории 20 муниципальных образований Тюменского региона. Старт фестиваля – в 08:00, закрытие – в 20:00.