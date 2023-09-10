Фестиваль «Тюменская осень» 10 сентября 2023: афиша, куда сходить и что посмотреть

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени 10 сентября состоится фестиваль «Тюменская осень». Он пройдет сегодня на территории 20 муниципальных образований Тюменского региона. Старт фестиваля – в 08:00, закрытие – в 20:00. В этот день запланированы викторина «Zнай свой край!», масштабная концертная программа, ярмарка и гастрономический фестиваль «Вкусы Тюменской осени», а также спортивно-патриотическая акция «Будь первым!».

Кроме того, на 20 площадках фестиваля «Тюменская осень» будут работать полевые кухни. 10 сентября жители смогут подкрепиться, начиная с 11 часов. Попробовать солдатскую кашу можно бесплатно, будет приготовлено десятки тысяч порций.

Для гостей фестиваля сделают кашу по ГОСТу. В составе — гречневая крупа, лук, морковь, растительное и сливочное масло, лавровый лист и тушенка.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Где будет работать полевая кухня:

— Тюменский драмтеатр — ул. Республики, 129;

— Лицей №34 — ул. Новосёлов, 10;

— Гимназия №83, корп. 2 (спортзал) — ул. Союзнаяа, 135;

— Средняя школа №15, корп. 1 — ул. Северная, 1;

— Средняя школа №22, корп. 1 — ул. Садовая, 121;

— Средняя школа №45, корп. 1 — ул. Мелиораторов, 15;

— Средняя школа №48, корп. 2 — ул. Судоремонтная, 25;

— Средняя школа №69, корп. 1 — Червишевский тракт, 29;

— Средняя школа №88 — Московский тракт, 129/1;

— Тюменский государственный медицинский университет — ул. Одесская, 54;

— Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства — ул. Игримская, 27;

— Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса — ул. Таллинская, 1;

— НИИ Криогенных ресурсов ТИУ — ул. Бабарынка, 20б/1;

— Городская поликлиника №1 — ул. Газовиков, 6/1;

— Городская поликлиника №17 — ул. Монтажников, 41/1 и Широтная, 94/1;

— «Центр русской культуры» — ул. Домостроителей, 22, корп. 2;

— «Центр татарской культуры» — ул. Щербакова, 4, стр. 11;

— ДЮЦ «Пламя» — ул. 30 лет Победы, 142;

— Нежилое помещение в бывшем «Олимпийце» — ул. Ватутина, 55.

Викторина «Zнай свой край!»

В Тюмени 10 сентября состоится фестиваль «Тюменская осень», в рамках которой пройдет викторина «Zнай свой край!» Призы разные: от сладостей до автомобилей и квартир. Для участия в мероприятии надо быть совершеннолетним гражданином России с регистрацией в Тюмени.

— Викторина представляет собой перечень вопросов, размещенных на специальных карточках. При правильном ответе на вопрос первого этапа участнику предоставляется один подарок и право на участие во втором этапе. В качестве подарков первого этапа могут быть кондитерские изделия, бытовая техника и иные сувениры. При правильном ответе на вопрос второго этапа участнику снова предоставляется подарок — квартиры, автомобили, бытовая техника и другое, — указано в положении конкурса.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Второй этап розыгрыша подарков пройдет в прямом эфире. Случайным образом выберут человека и позвонят. Чтобы выиграть ценный приз, важно правильно ответить на два вопроса. На ответ дадут по пять секунд на каждый вопрос.

Викторина пройдет в 189 центрах. Среди них — школы, детсады, Дома культуры, нежилые помещения и столовые.

Горожане смогут принять участие в викторине и дистанционно

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменцы старше 65 лет, люди находящиеся на больничном, а также маломобильные граждане ответят на вопросы о родном регионе по телефону. 10 сентября восемь операторов call-центра с 08:30 до 19:00 будут принимать звонки жителей областной столицы.

Дистанционная викторина будет проходить по бесплатному номеру телефона 8 800 234 13 20. Если участник даст правильный ответ, оператор назовет подарок и расскажет, как можно его получить, либо оформит доставку на удобное время.

Концерты и выступления творческих коллективов

В рамках фестиваля «Тюменская осень-2023» в областном центре запланированы концерты и выступления творческих коллективов. В городе выступят вокальный коллектив «КрАсота» из Екатеринбурга, творческий коллектив «ПарниСабЛожи» и инструментальный дуэт. Концерт состоится во второй половине дня.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Творческие коллективы и сольные исполнители Тюмени выступят на концертных площадках Центральной детской библиотеки и библиотеки № 7 им. И.М. Ермакова. Артисты будут создавать праздничное настроение в течение всего дня. Также на площадке библиотеки № 7 им. И.М. Ермакова пройдет продовольственная ярмарка «Вкусы Тюменской осени», где местные производители представят свежую мясную, молочную и рыбную продукцию, яйца, птицу, сметану, выпечку, сыр, мед, кондитерские изделия. Режим работы площадок фестиваля: с 8.30 до 19.00.

Акция «Будь первым!» и другие приятные моменты

Порадует фестиваль и спортивно-патриотической акцией «Будь первым!». В рамках акции детям и их родителям предложат два конкурсных задания – визитка «Мой край» и «Полоса препятствий». Командам предстоит пройти испытания: «Сбор рюкзака», «Мышеловка», «Метание снаряда в цель», «Морской бой».

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Какой же фестиваль без песен и танцев! Более 100 концертных площадок с участием лучших творческих коллективов Тюменского района встретят зрителей 10 сентября. Жители смогут заглянуть в палатки здоровья и проверить самочувствие, а также проконсультироваться с врачом и получить информацию о приеме врачей и работе поликлиник.