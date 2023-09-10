На фестивале «Тюменская осень» у ДК «Орфей» выступили творческие коллективы

Фото: АиФ-Тюмень

В Тюмени продолжается фестиваль «Тюменская осень», одна из площадок которого развернулась у ДК «Орфей».

На праздничной сцене царила творческая атмосфера: коллективы исполняли песни, а гости подпевали и подтанцовывали.

Например, ансамбль «Заряница» исполнил хорошо знакомые многим народные песни. А пока артисты выступали, их коллеги - коллектив «Жемчужные узоры» - решили поддержать ансамбль и встали в хоровод, сообщает сайт «Аиф-Тюмень».

Всего в городе развернулись 20 площадках «Тюменской осени». На них, кстати, можно будет попробовать солдатскую кашу, приготовленную по ГОСТу.