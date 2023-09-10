Водитель легковушки на трассе Нижняя-Тавда – Картымская под Тюменью вылетел в кювет и скончался

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Еще одна жуткая авария произошла в Тюменской области. Дорожная трагедия случилась на 23-м километре трассы Нижняя-Тавда – Картымская в воскресенье, 10 сентября 2023 года. Молодой человек на автомобиле «Лада» опрокинулся в кювет.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что 28-летний водитель не справился с управлением автомобиля на затяжном повороте, его выбросило из машины. Предварительно, автомобилист не был пристегнут ремнем безопасности.

- Водитель погиб. Обстоятельства ДТП выясняются. В машине обнаружена пустая тара из-под алкоголя, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень погиб водитель иномарки, которого выбросило из автомобиля. В кювет опрокинулся автомобиль «Инфинити», 48-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Человека выбросило из автомобиля, возможно он не был пристегнут, заявили в ведомстве.