На трассе Екатеринбург – Тюмень погиб водитель иномарки, вылетевший из окна при опрокидывании

Фото: ГИБДД Тюменской области.

На федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень погиб водитель иномарки, которого выбросило из автомобиля. Детали происшествия озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На месте происшествия инспекторы частично ограничили движение транспорта.

- В кювет опрокинулся автомобиль «Инфинити», 48-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Человека выбросило из автомобиля, возможно он не был пристегнут, - заявили в ведомстве.

Очевидцы ДТП сообщают, что перед опрокидыванием машина ехала быстро, с превышением допустимой скорости. В данный момент движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе.

Ранее «КП» писала о том, что на региональных трассах Тюменской области инспекторы устанавливают шериф-балки. Эти приборы, похожие на сигнальные маячки машин ГИБДД, их устанавливают в аварийно-опасных местах для повышения безопасности участников дорожного движения.