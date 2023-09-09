Сотрудники ГИБДД нашли способ обезопасить трассы в Тюменской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

На региональных трассах Тюменской области инспекторы устанавливают шериф-балки. Эти приборы, похожие на сигнальные маячки машин ГИБДД, их устанавливают в аварийно-опасных местах для повышения безопасности участников дорожного движения.

- Согласовано 26 мест размещения шериф-балок на региональных дорогах. В их число вошли участки на Обходе г. Тюмени и трассах опорной сети: Шадринск-Ялуторовск, Тюмень-Нижняя Тавда, Ялуторовск — Ярково и др. Места определены за пределами границ жилой застройки с учётом дорожной обстановки и возможности подключения к электросетям, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Первые четыре шериф-балки были установлены на трассе Шадринск – Ялуторовск. Ещё две накануне смонтированы на дороге Тюмень - Нижняя Тавда. Они будут включаться в ночное время вместе с наружным освещением.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Балки стали внедрять в России с 2020 года. При виде маячков водители обычно снижают скорость и внимательнее относятся к обстановке на дороге, что положительно влияет на безопасность движения.

Ранее «КП» писала о том, что федеральные трассы, по которым тюменцы добираются на машинах на море, летом становятся дорогами смерти. Так, только в Тюменской области, через которую лежит путь на различные водоемы, в соседние регионы, за десять дней августа в жутких лобовых столкновениях погибли 19 человек, а более 119 тяжело ранены. Те, кто только что весело и быстро ехал с семьей на море и домой, оказываются в больницах и моргах, порой забирая с собой соседей по загруженной дороге.