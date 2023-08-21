Добраться до дома живым: почему на федеральных трассах, по которым тюменцы едут из отпуска, столько смертельных аварий

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Федеральные трассы, по которым тюменцы добираются на машинах на море, летом становятся дорогами смерти. Так, только в Тюменской области, через которую лежит путь на различные водоемы, в соседние регионы, за десять дней августа в жутких лобовых столкновениях погибли 19 человек, а более 119 тяжело ранены. Те, кто только что весело и быстро ехал с семьей на море и домой, оказываются в больницах и моргах, порой забирая с собой соседей по загруженной дороге.

Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел РФ по Тюменской области Андрей Миллер назвал причины роста количества аварий на федеральных трассах, а также дал советы, которые помогут добраться на море этим летом и остаться живым.

– С начала года на территории Тюменской области произошло 1741 дорожно-транспортные происшествие. 121 участник погиб и почти 2200 человек получили травмы. Показатели аварийности действительно стали больше по сравнению с предыдущем годом. Мы видим динамику на увеличение с февраля-марта. Рост ежемесячно больше-меньше. Но обычно август – сентябрь – самые травматичные месяцы, в эти дни характер и тяжесть последствий ДТП возрастает. Это всегда так: есть сезонные особенности, а также влияют транспортные потоки. Они увеличиваются летом: многие люди возвращаются с отдыха, едут на моря, просто выезжают в другие регионы, чтобы провести время с семьей, – пояснил Андрей Миллер.

Основные причины аварий с тяжелыми последствиями, считает эксперт, это увеличение трафика, транспортного потока (в августе семьи с детьми обычно возвращаются из отпусков, с отдыха). По структуре ДТП: большая часть аварий – это столкновения, выезд на полосу встречного движения и превышение скорости движения. В Тюменской области сейчас ведутся работы по установке ограждений на магистралях региона, чтобы исключить возможность автовладельцев выезжать на встречную полосу движения, рассказал начальник Управления ГИБДД Тюменской области.

– Количество погибших участников ДТП в два раза выше на федеральных дорогах, чем на региональных. Еще один фактор – это утомляемость водителя. Автовладельцам стоит заранее планировать свой маршрут и составлять карты пути движения, – отметил руководитель региональной Госавтоинспекции.

Руководитель ГИБДД посоветовал автолюбителям быть внимательными на дорогах, по возможности останавливаться и отдыхать по пути следования, правильно рассчитывать свои силы и ресурсы здоровья, несомненно, соблюдать правила дорожного движения, а также правила по перевозке детей.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что тюменцы просят власти обезопасить «трассу смерти», где в ДТП гибнут люди. Местные жители предлагают установить на трассе Тюмень – ХМАО разделитель движения и отбирать машины у нарушителей ПДД.