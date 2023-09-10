Глава Тюмени Руслан Кухарук получил печенье в викторине «Zнай свой край!» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава Тюмени Руслан Кухарук получил печенье в викторине «Zнай свой край!». Он правильно ответил на вопрос первого тура и стал обладателем сладкого подарка.

Напоминаем, что несколько часов назад в Тюмени открылись площадки для проведения викторины «Zнай свой край». Среди жителей разыграют различные подарки: смартфоны, бытовую технику, электросамокаты, ноутбуки, телевизоры, легковые автомобили и даже квартиры в новых домах. Все, что нужно сделать горожанам - ответить на краеведческие вопросы.

Викторина проходит в рамках фестиваля «Тюменская осень» сегодня, 10 сентября 2023 года.