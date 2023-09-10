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НовостиПолитика10 сентября 2023 4:14

В Тюмени начал работу центр общественного наблюдения за выборами

Тюменцы могут следить за выборами в центре общественного наблюдения
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени начал работу центр общественного наблюдения за выборами. Он находится во Дворце творчества и спорта «Пионер» по адресу: улица Челюскинцев, д. 46.

Общественные наблюдатели, представители кандидатов, партий и все желающие могут стать его участниками. В центре - на плазменных панелях в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий.

Также организована работа горячей линии. Операторы готовы ответить на все вопросы, касающиеся Единого дня голосования. Звонки принимаются по многоканальному телефону: 8- 800-201-00- 72.

Напоминаем, что выборы пройдут под прицелом 754 видеокамер. Ими оборудованы 377 участковых избирательных комиссий.