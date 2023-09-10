Выборы губернатора Тюменской области пройдут под прицелом 754 видеокамер

Фото: ПАО «Ростелеком».

Система видеонаблюдения обеспечит честные выборы в Тюменской области. Единый день голосования в регионе пройдет под прицелами 754 видеокамер. «Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения и проверил ее работоспособность для проведения выборов губернатора Тюменской области, который пройдет 10 сентября 2023 года.

В этот день цифровой провайдер оборудовал средствами видеонаблюдения 377 участковых избирательных комиссий. Кроме того, была смонтирована видеостена с возможностью просмотра изображений с 48 камер, транслирующих ход голосования, и обеспечил передачу данных в режиме реального времени на служебный портал.

С 8 утра в Тюмени заработали 163 избирательных участка, отметил председатель Избирательной комиссии Игорь Халин.

- Оборудование избирательных участков средствами видеонаблюдения - один из современных и важных избирательных стандартов. Впервые видеонаблюдение применялось на выборах Президента Российской Федерации в 2012 году, - отметил Игорь Халин.

Видеонаблюдение на избирательных участках заработало с 08:00 в воскресенье, 10 сентября 2023 года. Оно продолжит работать до момента, пока участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не огласит все его строки.

Отметим, трансляция будет вестись по защищенным каналам связи в центры обработки данных оператора связи. В поле зрения камер попадут рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи

Напомним, в Тюменской области для избирателей работает горячая линия 8(3452) 42-67-72. Информация о выборах, а также их адреса опубликованы на сайте «мойучасток.рф», на портале «Госуслуги» (в разделе «Выборы») и на сайте Избирательной комиссии Тюменской области.