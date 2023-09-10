Фото: администрация Тюмени.

В Тюменской области все готово к ярмарке сельхозпроизводителей. Она состоится в регионе в рамках фестиваля «Тюменская осень» в воскресенье, 10 сентября. Жители города уже получают заряд хорошего настроения от щедрой «Тюменской осени» сегодня.

Фото: администрация Тюмени.

Местные производители 10 сентября представят свежую мясную, молочную и рыбную продукцию, яйца, птицу, сметану, выпечку, сыр, мед, кондитерские изделия. Режим работы площадок фестиваля: с 8.30 до 19.00.

Фото: администрация Тюмени.

Тюменцы поспешили купить вкуснейшие сыры, молоко, включая ряженку и кефир, а также мясную продукцию. Кроме того, на ярмарке продают мед с местных пасек и свежую выпечку.

Ранее «КП» рассказывала, какие сюрпризы и мероприятия ждут тюменцев в день фестиваля «Тюменская осень». Праздник пройдет сегодня на территории 20 муниципальных образований Тюменского региона. Старт фестиваля – в 08:00, закрытие – в 20:00.

Найти удобную для посещения площадку можно на сайте тюменскаяосень.рф. Для этого необходимо открыть карту мероприятий и выбрать фиолетовый значок «Ярмарка». Откроется список адресов.