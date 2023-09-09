В тюменском УБЭПе появился новый врио начальника. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском УБЭПе появился новый врио начальника. В системе МВД Тюменской области продолжается перестройка. Очередные кадровые перестановки прокатились по всем подразделениям ведомства.

Временно исполняющим обязанности начальника Управления экономической безопасности и противодействия назначен Иван Рыжук. Информация об этом опубликована на официальном сайте тюменского УМВД, в разделе «График приема граждан руководящим составом УМВД России по Тюменской области на сентябрь 2023 года».

Ранее оперативник занимал пост заместителя начальника отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и защите бюджетных средств УЭБиПК УМВД по Тюменской области.

Отметим, начальник управления Алексей Похиленко сейчас в отпуске, сообщают СМИ.

Ранее мы рассказывали о том, что Леонид Коломиец ушел с поста главы УМВД России по Тюменской области. На его место назначен временно исполняющий обязанности главы УМВД Вячеслав Шуляк.