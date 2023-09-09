«Скорую! Скорую, скорее»: в Тюмени иномарка на скорости влетела в маршрутку

Фото: паблик Тюмень в социальной сети ВКонтакте.

Страшное ДТП произошло на улице Мельникайте у моста в Тюмени в субботу вечером, 8 сентября 2023 года. Видеозаписью с места происшествия поделился очевидец в социальных сетях.

По словам автора видео, водитель внедорожника, спеша к отцу в больницу, влетел в маршрутку №51.

– Пассажирка в рубашке родилась. Водитель авто гнал под 90, прыгая из ряда в ряд. На большой скорости несся с моста, с левого ряда обогнал меня восьмеркой, ехала во втором ряду, поддал газу. Вероятно, ему показалось, что полоса свободная. Оказавшись за автобусом, не успел затормозить, его начало мотать. Но слева – другая машина, справа – газон и бетонный столб. В итоге на большой скорости влетел с в автобус, – сообщают пользователи в социальных сетях под видеозаписью.

На кадрах слышно насколько прохожие в шоке от аварии. Повсюду крики о помощи, очевидцы вызвали скорую: они испугались от вида состояния пассажира в иномарки.

Редакции «Комсомольская правда» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области сообщили, что сообщение об аварии поступило в районе 9 часов вечера. Автомобиль марки Volkswagen Touareg допустил столкновение с общественным транспортом, следующим по маршруту №51. В ДТП пострадала пассажирка иномарки, ее госпитализировали в больницу. Предварительно, у девушки перелом бедра.

Ранее «КП» писала о том, что 8 сентября инспекторы ДПС ограничили движение транспорта из-за массового ДТП на улице Монтажников по направлению от Широтной в сторону улицы 50 лет Октября. На путепроводе, где проходят дорожные работы, столкнулись сразу четыре автомобиля: «Мерседес», «Инфинити», «Мазда» и «Рено».

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель «Инфинити» въехал в задний бампер машины «Мерседес», когда резко перестроился. От удара последнюю иномарку развернуло, после этого «Мазда» въехала в «Инфинити», а в нее уже «Рено».