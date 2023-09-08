Массовая авария из четырех авто ограничила движение транспорта на улице Монтажников в Тюмени

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В пятницу, 8 сентября, инспекторы ДПС ограничили движение транспорта из-за массового ДТП на улице Монтажников по направлению от Широтной в сторону улицы 50 лет Октября. На путепроводе, где проходят дорожные работы, столкнулись сразу четыре автомобиля: «Мерседес», «Инфинити», «Мазда» и «Рено».

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель «Инфинити» въехал в задний бампер машины «Мерседес», когда резко перестроился. От удара последнюю иномарку развернуло, после этого «Мазда» въехала в «Инфинити», а в нее уже «Рено».

Фото: ГИБДД Тюменской области.

– В аварии пострадали два человека: 32-летний водитель «Мерседеса» и 22-летняя пассажирка «Инфинити». Обоим пострадавшим помощь оказана на месте, без госпитализации, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, медики и МЧС. Оперативники обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта. В настоящее время движение осуществляется по одной полосе, образовался затор.