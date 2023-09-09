Тюменские медики спасли 67-летнего мужчину с болезнью почек. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские медики спасли 67-летнего мужчину с болезнью почек. Врачи из областной больницы №4 в городе Ишиме помогли жителю Голышманово восстановить работу почек. Мужчина обратился в поликлинику к врачу-терапевту по месту жительства с жалобами на анурию (задержку мочи) в течение суток.

Пациента госпитализировали в хирургическое отделение стационара по месту жительства. После дополнительных обследований было принято решение перевести больного в Областную больницу №4, так как ему требовалась заместительная почечная терапия.

Транспортом Центра медицины катастроф мужчину доставили в Центр гемодиализа в Ишиме. К тому времени состояние пациента стало тяжелым - почки отказались выполнять свою функцию - и его сразу госпитализировали в отделение реанимации.

- Причиной острой почечной недостаточности являлся бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств. Обезболивающие мужчина назначил себе сам и почти месяц их принимал, хотел избавиться от боли в пояснице, и чуть не лишился жизни, - рассказывает заместитель главного врача ОБ №4 Галина Туманова.

В больнице Ишима пациент провел 16 дней, семь из которых находился под наблюдением врачей-реаниматологов и трансфузиологов. Оставшееся время за ним наблюдали врачи-терапевты. После проведенных пяти сеансов гемодиализа острая почечная недостаточность купирована, функция почек восстановлена. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.