Тюменские врачи спасли чудом выжившего мужчину, который сорвался с высоты 16-го этажа Фото: Татьяна Коркина

Тюменские врачи спасли мужчину после падения с 16-го этажа. Он выполнял работы по отделке фасада дома, но страховочную систему надел не по правилам, сообщают в медучреждении.

Падение произошло из-за того, что он случайно оступился, но мужчина удивительным образом приземлился на участок с черноземом, коллеги его быстро обнаружили и вызвали помощь.

- У мужчины диагностировали сочетанную травму, с подозрением на повреждение органов брюшной полости. Хирурги приняли решение о срочной диагностической лапаротомии брюшной полости. Обследование не выявило у пациента внутренних повреждений и команда травматологов провела оперативное лечение, фиксацию таза и левого бедра аппаратом Илизарова. После реанимации он был переведен в травматологическое отделение №1. Когда состояние мужчины стабилизировалось, с него сняли аппарат и успешно выполнили комплексную операцию - остеосинтез бедра, костей голени и таза, а также вправили вывих кости правой стопы, - рассказал травматолог-ортопед взрослого стационара, к.м.н. Максим Рабченюк.

Мужчину удалось спасти и сейчас ему предстоит лечение в травматологической поликлинике ОКБ № 2. Он уже выписан домой, может садиться, шевелить ногой и спускать её с кровати. После полной реабилитации врачи дают прогноз на полное восстановление.