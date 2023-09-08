Генерал Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 15-летней тюменской спортсменки

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Глава Следственного комитета РФ и генерал Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о произошедшем в Ленобласти ДТП, где погибла тюменская велосипедистка. По данным ведомства, в Выборгском районе произошла страшная авария.

31-летний гражданин Узбекистана на большегрузе допустил столкновение с легковым автомобилем, сопровождавшим колонну из несовершеннолетних воспитанниц спортивной школы. Девочки двигались по обочине на велосипедах. От удара машину отбросило в сторону детей. В результате ДТП две спортсменки погибли, шесть человек госпитализировано в больницу.

– В СУ СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело. Водитель большегруза задержан, – сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее «КП» писала, что коллеги погибшей Киры Пашкевич вспоминают тюменскую велосипедистку. В спортивной школе Ишима уточнили, что девочка ждала два года, пока ее примут в спортивный интернат города Сестрорецка.