«Два года ждала, чтобы ее пригласили»: стали известны подробности гибели тюменской велосипедистки на трассе «Скандинавия»

Фото: Спортивная школа города Ишима.

В ДТП погибла спортсменка-велосипедистка Кира Пашкевич. Авария с участием тюменки произошла в Ленинградской области, недалеко от Выборга. В колонну велосипедистов врезалась фура, за рулем которой находилась гражданин Узбекистана. В четверг утром, 7 сентября 2023 года, спортсмены находились на тренировке в составе олимпийского резерва на трассе «Скандинавия» в Ленобласти.

В ДТП скончалась велосипедистка из Ишима Кира Пашкевич. Коллеги девочки почтили память погибшего ребенка.

- Умница, красавица и просто фанатка велоспорта, ждала 2 года, чтобы ее пригласили в спортивный интернат города Сесрорецка. Все, кто знал Киру, находятся в шоке, это большая трагедия не только для нас, но и для многодетной семьи Киры. Коллектив Спортивной школы города Ишима, все обучающие школы, выражают глубочайшие соболезнования семье Киры Пашкевич. Светлая память, - сообщили в Спортивной школе города Ишима.

Фото: Спортивная школа города Ишима.

Напомним, во время тренировочного заезда в машину сопровождения спортсменов въехал грузовой автомобиль. После столкновения машину отбросило в колонну велосипедистов, в которой ехало 11 подростков. Девять из них получили травмы, двое скончалось.

После аварии стало известно, что тренер группы не имел разрешения выводить ребят на скоростную трассу «Скандинавия». Об этом рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Сам тренер во время ДТП был в автомобиле сопровождения, который отлетел в юных спортсменов после столкновения с фурой. Мужчина получил сильные травмы и находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как «тяжелое».