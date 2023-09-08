В Тюменской области впервые за парту сядут 827 детей с особенностями развития

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области начался новый учебный год. Некоторые малыши впервые сели за пару в текущем году. В их числе 827детей с особенностями развития, 90 из которых – с нарушением интеллекта и 63 человека – с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В региональном департаменте образования и науки уточнили, что обучение почти 11 тысяч ребят организовали в 450 общеобразовательных школах в условиях интегрированного обучения, в том числе в 16 коррекционных школах, пишет tmn.aif. ru.

– Дети с ОВЗ получают образование по адаптивной программе в соответствии с ФГОС и заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Ежегодно порядка 1,5 тысячи человек обучаются на дому. Более 9 тысяч детей с ОВЗ обучаются в школе как в общих, так и в отдельных специальных классах, – рассказали в профильном департаменте.

Отметим, дети с особенностями развития принимаются во все муниципальные образовательные учреждения.