Тюменские дети-инвалиды приняли участие во всероссийском конкурсе

Тюменские дети-инвалиды участвовали во всероссийском конкурсе. Фото: «КП».

Воспитанники и педагоги тюменского реабилитационного центра «Родник» приняли участие во всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Рисуй, ваяй в июне. 2022», сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Участниками стали дети 3-19 лет, они приготовили рисунки и изделия на свободную тему. Так, тюменцы изобразили впечатления от отдыха, натюрморты, воспоминания о временах года.

Среди самых маленьких (до 4 лет) лучшей стала Дарья К. и педагог Ирина Цимашенко с поделкой «Русские мотивы», они заняли третье место. Диплом за первое место по УФО в возрастной группе 10-13 лет достался Анастасии Б. и Ивану С. за поделку «Маска «Ежик» — педагог Ольга Ососкова.

Первое место по УФО среди поделок участников 14-17 лет получил «Колокольчик Котозвон» — коллективная работа, выполненная под руководством Натальи Хохловой.