В Тюменской области в единый день голосования усилят контроль над объектами электроснабжения

Фото: Мария Толстихина.

В этот день для тюменцев, югорчан и ямальцев будут работать 2 018 избирательных участков, более четверти из которых подключены к энергообъектам «Россети Тюмень». С 8 по 11 сентября в компании организуют круглосуточное дежурство для ликвидации возможных технологических нарушений. В трех регионах для оперативного реагирования готовы 193 бригады в составе 903 специалистов. Кроме того, в случае нарушения электроснабжения энергетики планируют задействовать 78 резервных источников питания суммарной мощностью 11,7 МВт.

Добавим, что для оперативного реагирования при возникновении угрозы ЧС или противоправных действий энергокомпания организовала взаимодействие с местными органами власти, МЧС и МВД России. Сообщить о нарушениях в электропитании и замеченных повреждениях энергообъектов жители Тюменской области могут по номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220.