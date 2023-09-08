Таможенники рассказали, где отдыхали тюменцы в 2023 году. Фото: Татьяна Коркина

Таможенники подвели итоги пассажиропотока на Урале в 2023 году. За девять месяцев он вырос на 56%. По состоянию на первое сентября через воздушные пункты пропуска проследовали больше одного миллиона и 150 тысяч человек. В 2022 в тот же период пассажиропоток составлял 730 тысяч человек.

Таможенный контроль ручной клади и багажа в 2023 году в Тюменской области прошли 120 тысяч человек. Больше 70% жителей Тюменской области выбирали для отдыха туристические маршруты – Турцию, Египет, Арабские Эмираты и Китай.

– На страны Средней Азии приходится лишь 20 процентов оставшегося пассажиропотока. Так, с начала года в Таджикистане, Узбекистане и Азербайджане побывали 335 тысяч человек, что практически сопоставимо с 2022 годом, – заявили в пресс-службе Тюменской таможни.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что туристические операторы называли главные тренды туризма в Тюменской области осенью 2023 года. Летом туристические операторы Тюмени сделали акцент на Азию и Ближний Восток. С 8 января 2023 года Китай возобновил туризм. После трех лет пандемии мировой туризм постепенно возвращается в обычное состояние.