Названы главные тренды туризма в Тюменской области осенью 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

Международный туризм взял тренд на восстановление. Согласно прогнозу аналитиков, в первом квартале 2023 года ожидается, что мировые расходы на въездной туризм достигнут 83% от своих пиковых уровней в 2019 году, и вернутся к полному восстановлению к 2024 году. Рассказываем, какие интересные тренды будут присущи туризму в России и Тюменской области осенью 2023 года.

Летом туристические операторы Тюмени сделали акцент на Азию и Ближний Восток. С 8 января 2023 года Китай возобновил туризм. После трех лет пандемии мировой туризм постепенно возвращается в обычное состояние.

Турагент Дмитрий Тарасов рассказал, в каких российских и зарубежных городах путешественники будут отдыхать предстоящей осенью. Наиболее часто обращаются тюменцы с желанием провести время и отпуск в российских городах. Жители предпочитают Санкт-Петербург, но выбирают именно сентябрь, когда погода еще не совсем зимняя, а также Калининград, Абхазию и Сочи, где осенью вовсю печет солнце.

– За границу сейчас много людей не собрать. Была Шри-Ланка, всего шесть человек отправилось, в Египет – шесть, в Турцию однажды была 24. Зато в Крым собрались больше 20 человек, а в Абхазию и вовсе порядка 50 – 80 человек за один заезд, – объясняет Дмитрий Тарасов.

Самая распространённая продолжительность отдыха – от 4 до 7 дней. Более половины отдыхающих путешественников этой осенью устроят себе короткие каникулы на один-три дня, а примерно 10 – 20% туристов планируют отпуск на неделю-две.

Для осенних поездок по России туристы чаще всего выбирают объекты размещения без звёзд (апартаменты, хостелы и гостевые дома) и трёхзвёздочные гостиницы. Отелям категории «четыре звезды» тюменцы тоже отдают предпочтение, куда меньше путешественники едут в отели класса люкс – «пять звезд».

Самым популярным городом стал Санкт-Петербург: почти половина всех бронирований внутри страны приходится на Северную столицу. На второй строчке оказалась Москва, потом идут Сочи, Калининград, Крым, Эсто-Садок, Казань, Анапа и Махачкала.

В других странах этой осенью тюменцы будут отдыхать чаще, чем год назад: доля зарубежных бронирований выросла на 10%, отмечает туристический агент Надежда Семенова. Однако, заявляет эксперт, цены всё же немного кусаются. Например, средняя стоимость путевки в Турцию, в такие города, как Белек или Алания, составляет 250 – 300 тысяч рублей на двух человек.

– Многие отели дают приличную скидку, но бронировать нужно заранее, чтобы стоимость отдыха не была такой пугающей. Сентябрь всё еще сезон отпусков, поэтому снижение цен на ближайшее время не предвидится, – подметил Дмитрий Тарасов.

За границей тюменцы чаще всего выбирают объекты размещения без звезд. Примерно одинаково популярны трёхзвёздочные и четырёхзвёздочные гостиницы.

Наиболее популярным направлением за границей остается Стамбул. Следом идут Ереван и Абхазия. Также в списке оказались Дубай, Бангкок, Токио, Паттайя, Анталья и Сеул. Туроператоры отмечают, что есть весьма интересные предложения, например Индия и Мексика, иногда Куба. Некоторые путешественники всё еще интересуются подобным вариантом отдыха.