Туроператор рассказала о популярных направлениях для путешествий и отдыха из Тюменской области на лето-2023

Текущим летом туроператоры планируют сделать акцент на Азию и Ближний Восток Фото: Виктория Гаврик

Несмотря на ограничения и западное давление туризм в России, а также из России продолжает развиваться. Тюменцы с нетерпением ждут лета и возможность отдохнуть за границей и попутешествовать по нашей стране. По словам туристического агента Надежды Семеновой, с которой пообщалась журналист «Комсомольской правды Тюмень», популярными направлениями для путешествий и отдыха из областной столицы станет Турция и страны Азии.

Текущим летом туроператоры планируют сделать акцент на Азию и Ближний Восток, отметила специалист.

— Этим летом туристические агентства сделают акцент на Азию и на Ближний Восток. Именно в этом направлении планируют работать туроператоры в 2023 году. Сейчас из Тюмени прорабатываются прямые авиасообщения в Индонезию, они у нас были, сейчас их хотят обратно вернуть. Планируют отправлять туристов из Тюмени в страны Индийского океана. Также островные государства. Сейшелы нам уже дали, но они очень дорогие, есть более дешевые варианты стран. На сегодняшний день ведутся переговоры, чтобы запустить прямые рейсы в Китай. Примечательно, что туристические агентства не только хотят восстановить это направление, но и сделать его на потоке туризма, но пока инициатива только на этапе обсуждения. Вьетнам хотят нам вернуть, сейчас у нас нет его на прямых рейсах, только стыковочные, — рассказала в беседе с «КП-Тюмень» Надежда.

Лидером по продажам текущим летом для путешествий и отдыха из Тюмени станет Турция. Цены конечно, уточняет турагент, в этом направлении высокие, но все равно Турция в 2023 года станет главным авиасообщением, именно ее часто спрашивают клиенты. Она есть в том числе из Тюмени и других регионов России, география по перелетам в этом направлении обширная, подчеркнула Надежда Семенова.

Любят жители Тюменской области заниматься и внутренним туризмом. Так, в последнее время тюменцы увлеклись авианаправлением – Дагестан.

— Что касается внутреннего туризма, то популярное направление, именно для путешествий и отдыха, сложно выделить. Сейчас открыты Сочи, остальные аэропорты пока закрыты в теплых местах нашей страны. На сегодняшний день очень активно развивается Дагестан. Тюменцы любят туда летать. Народ прямо прет. Также из Тюмени дали прямые рейсы в Мурманск. Сочи, Минеральные воды на Кавказе, Дагестан и Мурманская область – это основные направления для путешествий из Тюмени в 2023 году, — подытожила туристический агент Надежда Семенова.

Напомним, в Тюмени с 29 апреля 2023 года запускают еженедельные рейсы до Махачкалы.