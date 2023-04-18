В Тюмени с 29 апреля 2023 года запускают еженедельные рейсы до Махачкалы

Полет в небе составит почти 3,5 часа. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском аэропорту Рощино запустили новый рейс до Махачкалы. В Дагестан жители смогут летать с 29 апреля 2023 года несколько раз в неделю. Билеты в аэропорту Тюмени можно приобрести за 9 тысяч рублей. Полет в небе составит почти 3,5 часа.

— Рейсы в столицу Республики Дагестан будут выполняться два раза в неделю, во вторник и субботу. Вылет из Тюмени — 05:15; прибытие в Махачкалу — 06:40, — рассказали в пресс-службе аэропорта Рощино.

Напомним, из Тюмени с мая 2023 года запускают самолеты в Худжанд.