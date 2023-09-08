Жителю Тюменской области грозит до пяти лет тюрьмы за причастность к убийству дикого енота. Фото: Татьяна Коркина

Жителю Тюменской области грозит до пяти лет тюрьмы за убийство енота. Инцидент произошел на границе с Курганом. В ходе мониторинга социальных сетей в сети Интернет сотрудниками МВД России по Курганской области выявлен факт демонстрации жестокого обращения с диким животным.

Делом занялись силовики дежурной части отделения полиции «Альменевское». Установлено, что к преступлению причастны 20-летний житель Тюменской области и 24-летний зауралец. Извергов задержали, на допросе они признались в содеянном.

– Следователем отделения полиции «Альменевское» межмуниципального отдела МВД России «Шумихинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц, с публичной демонстрацией в информационно-телекоммуникационных сетях), – сообщили в пресс-службе курганской полиции.

За содеянное тюменцу и его подельнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала о том, что живодер из Тюмени зверски расправился с енотом, забив его поленом. Изверги поймали зверька у дороги, после чего истерически ржали над животным, хватали его за уши, поднимали вверх. Затем мужчины посадили бедного зверька в мешок и привезли на дачу. Сначала «доблестные» рыцари-блогеры попытались натравить на енота гончую, но собака оказалась милосерднее людей и не тронула дикого зверя. Тогда тюменец Данил Хасанов посадил енота в мешок и стал избивать его поленом (чуркой). На этом видеозапись обрывается. В итоге несчастный енот скончался на месте убийства.

Общественности стали известны имена живодеров, которые так хотели прославиться своими злодеяниями. Непосредственно беззащитного зверька убил 24-летний Данил Хасанов, видео снимал тюменец – 20-летний Алексей Шурыгин.