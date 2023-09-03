«Знаешь, сколько его шкура стоит?»: живодер из Тюмени зверски расправился с енотом, забив его поленом

В Тюмени живодеры насмерть забили енота. Фото: коллаж

В Тюменской области в социальных сетях появился видеоролик убийства с особой жестокостью енота живодером. Изверги поймали зверька у дороги, после чего истерически ржали над животным, хватали его за уши, поднимали вверх. На видеозаписи слышны их усмешки.

- Ехали в келейку (скромное жилище, - прим. ред.), поймали этого… Он живой еще. Басурманин. Бегал по дороге. От него тухлятиной прет. Знаешь, сколько его шкура стоит? Тысяча рублей., - говорит на видео один из живодеров.

Затем мужчины посадили бедного зверька в мешок и привезли на дачу. Сначала «доблестные» рыцари-блогеры попытались натравить на енота гончую, но собака оказалась милосерднее людей и не тронул дикого зверя. Тогда тюменец Данил Хасанов посадил енота в мешок и стал избивать его паленом (чуркой). На этом видеозапись обрывается. В итоге несчастный енот скончался на месте убийства. После того, как запись просочилась по пабликам, живодеров начали хейтить, посему они быстренько удалили видео со своего канала.

Отморозки поймали молодого енота и засунули его в пакет, чтобы убить. Фото: скриншот с видео

Также «звезды интернета» переименовали свои страницы в социальных сетях и закрыли аккаунты. К сожалению, ни один из парней не ответил на сообщения корреспондента «КП», поэтому узнать позицию живодеров (пока) не представляется возможным. Однако видеозаписью уже заинтересовалась полиция.

- Во время мониторинга Интернета мы выявили это видео, правда, сообщений в полицию по инциденту не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке, - сообщили редакции «КП» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В пакете - енот, которого дали обнюхать собаке. Фото: скриншот с видео

СМИ удалось установить личность живодеров: все они из Тюменской области. Непосредственно беззащитного зверька убил 24-летний Данил Хасанов, видео снимал 21-летний Алексей Шурыгин, третьим участником ролика стал Раниль Шарипов. Теперь «блогерам» грозит до трех лет лишения свободы по статье «Жестокое обращение с животными». Правда, если извергам удастся отделаться штрафом или условным наказанием, общественность уже никогда не забудет их поступок, а видеозапись в Сети будет напоминать об этом страшном преступлении.

В комментариях к шокирующей видеозаписи пользователи предположили, что мужчины пьяны.

Мертвый енот, которого убили живодеры в Тюмени. Фото: скриншот с видео

К сожалению, в Тюменской области человеческая жестокость не имеет границы. Ранее «КП» писала о том, что 19 июля в Тюменской области спасли похороненную заживо собаку по кличке Яра. Перед тем, как избавиться от животного, изверги избили ее до полусмерти и бросили умирать в сырой земле.

Шокирующий случай произошел и в Лангепасе ХМАО-Югры. Там произошло зверское убийство собаки, причем беззащитное существо не просто убили, а еще и изнасиловали. Сделал это мужчина, а нашли животное волонтеры. Во время поисков собаки неравнодушные люди случайно зашли в вагончик, где и увидели страшную картину. Там лежал труп собаки с бутылкой в пасти, а на ней спал мужчина, который, вероятнее всего, и убил животное.