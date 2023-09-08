В Тюмень вернули двух малышей из Сирийской Арабской Республики

Родившимся в Сирии детям восстановили тюменское гражданство. Фото: Виктория Гаврик

Двум детям, родившимся в Сирии, пришлось через суд восстанавливать документы для оформления свидетельств о рождении и гражданства России. Эти данные приводятся в докладе уполномоченного по правам ребенка по Тюменской области.

– Установлены факты рождения двух детей, 2015 г.р., 2016 г.р., родившихся в г. Ракка Сирийской Арабской Республики. Мать (гражданка Российской Федерации) не обращалась в медицинские организации. Оказано содействие в подготовке заявления в суд об установлении фактов рождения детей, в оформлении свидетельств о рождении, гражданства РФ. Оба ребенка вместе с их матерью вернулись в Тюмень, – указано в докладе.

Малышей вернули в Тюменскую область еще в прошлом году. В целях защиты прав, свобод и интересов несовершеннолетних уполномоченным, специалистами службы в 2022 году проведено самостоятельно, во взаимодействии с ведомствами, в том числе с выездом в муниципальные районы, 42 выездных мероприятия, подготовлено 15 заключений в защиту прав детей.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области уроженка Нигерии родила мальчика. Ее супруг Ототайо приехал также из Африки.