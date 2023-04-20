В Тюменской области уроженка Нигерии родила мальчика весом 3800 кг

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения по Тюменской области.

В Тюменской области уроженка Нигерии родила мальчика весом около 3800 килограммов. Роды прошли в родильном доме №2. В начале апреля девушка здесь стала второй раз мамой.

– Любовь к России и детская мечта стать врачом привели Омотайо в Тюмень. Девушка пять лет назад приехала из Нигерии, чтобы поступить в Тюменский государственный медицинский университет. Сейчас она студентка пятого курса, учится на врача – акушера-гинеколога. Планирует работать в роддоме № 2. Там же девушка проходила практику и родила первого ребенка, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

Супруг девушки также приехал в Тюмень из Африки, он тоже поступил в Тюменский медуниверситет.

Добавим,что в 2023 году в роддоме № 2 на свет появились 868 малышей.