«Она была отличной девочкой, гонщицей и подругой»: друзья вспоминают погибшую в ДТП на трассе «Скандинавия» тюменскую велосипедистку Киру Пашкевич

Фото: Кира Пашкевич / ВКонтакте.

Гибель спортсменок на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области шокировала не только общественность, но и их друзей и близких. В аварии скончалась тюменская велосипедистка Кира Пашкевич. Воспитанница сосетрорецкой спортивной школы-интерната олимпийского резерва имени Коренькова погибла в возрасте 15 лет.

Подруги вспоминают о ней как о добром человеке и хорошей спортсменке, пишет «МегаТюмень».

– Мы были с ней в одной команде. Вместе учились и радовались жизни. Она была отличной девочкой, гонщицей и подругой, – рассказала Дарья Ш.

По данным ГИБДД, недалеко от Выборга фура врезалась в легковушку, которая налетела на колонну детей-велосипедистов. Ребята выехали на магистраль на тренировку. В ДТП погибли две велосипедистки, еще девять человек пострадали. Группа состояла из 11 детей в возрасте 14-15 лет, с ними был тренер.

По данном факту следователи завели уголовное дело.