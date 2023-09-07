«Велоспорт требует большой силы воли»: юная велосипедистка из Тюменской области погибла в страшной аварии на трассе «Скандинавия»

Фото: Кира Пашкевич / ВКонтакте.

В страшной аварии в Ленинградской области погибла тюменская спортсменка-велосипедистка Кира Пашкевич. Девочка раньше жила в Ишиме, постоянно занимала призовые места на региональных соревнованиях в Тюменской области и в других регионах России.

В школе Киру очень любили. В 2022 году она одержала победу в региональном первенстве по велоспорту «Многодневная гонка памяти Героя СССР Л. И. Васильева» и первенство Уральского федерального округа по велосипедному спорту.

Неоднократно девочка оказывалась в центре внимания местных СМИ, подавала надежды на спортивные достижения в карьере.

В июле воспитанники секции велоспорта Ишима, в том числе и Кира, принимали участие в крупном соревновании.

– Сегодня трудновато пришлось: сильный ветер. Вообще, велоспорт требует большой силы воли, – такими были последние слова Киры, сказанные журналистам.

Напомним, что в четверг утром, 7 сентября, на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области грузовой автомобиль протаранил колонну велосипедистов. В результате жуткого ДТП скончались две спортсменки-велосипедистки, одной из них была Кира Пашкевич. По данным ГИБДД, фура врезалась в машину сопровождения, а та влетела в колонну велосипедисток. В ней ехали 11 спортсменок из Сестрорецкой школы олимпийского резерва, где училась юная тюменка.

Тем временем сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося. В ДТП пострадали 10 человек, один из них взрослый, а остальные – дети, воспитанники школы-интерната.

Фото: Telegram-канал 112.

Отметим, что главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян ранее сообщил, что тренировку проводила региональная команда, ее члены и стали участниками ДТП.

По предварительной информации, виновником случившегося мог стать водитель фуры. Сообщение об аварии сотрудникам Госавтоинспекции поступило в 10:45 7 сентября. ДТП случилось в районе развязки на поселок Огоньки, сообщают наши коллеги из «КП»-Петербург». Сейчас на месте происшествия дежурят сотрудники скорой медицинской помощи, ГИБДД и МЧС. Заняты первая и третья полосы движения в сторону Выборга, проезд возможен по второй полосе.