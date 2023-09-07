Фото: Светлана Иванова / Telegram-канал.

Тепло дали в социальные учреждения Тюменского района. Об этом рассказала глава районной администрации Светлана Иванова.

– Объекты жилищно-коммунального хозяйства завершили подготовку к предстоящему отопительному периоду. До 15 сентября муниципальная комиссия продолжит выдавать потребителям тепловой энергии паспорта готовности, но запуск тепла уже начался, – пояснила Светлана Иванова в соцсетях.

По словам главы районной администрации, в первую очередь в регионе подключили стационарные медицинские учреждения, продолжается запуск тепла в детских садах и школах по заявкам руководителей учреждений. Ночами в Тюменской области весьма холодно, столбики термометров падают до минусовой температуры, что может вызвать простудные заболевания у детей.

– Запуск тепла в многоквартирных домах и у прочих потребителей начнется, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течении пяти суток не превысит +8 градусов. Это условие действующего законодательства, – напоминает Светлана Иванова.

Ранее «КП» писала о том, что в половине социальных объектов Тюмени уже включили отопление. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук во время традиционного объезда вместе с прокурором Владимиром Бондарчуком объектов теплоснабжения в преддверии начала отопительного периода.