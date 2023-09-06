В школах, детсадах и больницах Тюмени уже включили отопление

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

Около половины социальных объектов Тюмени уже включили отопление. Об этом рассказал мэр города Руслан Кухарук во время традиционного объезда вместе с прокурором Владимиром Бондарчуком, который проводится по объектам теплоснабжения в преддверии начала отопительного периода.

- Отдельным вопросом всегда звучит тема теплоснабжения объектов социального назначения. Школы, детские сады, медицинские учреждения уже сегодня имеют возможность подключения к теплу. На данный момент практически половина из них подали заявки, в них сейчас тепло, - пояснил глава города.

Однако есть некоторые технические вопросы по готовности объектов для подачи тепла в жилые дома. По заверениям единой теплоснабжающей организации Тюмени, техническая готовность объектов теплоснабжения находится на высоком уровне.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что паспорт готовности к зиме многоквартирные дома Тюмени должны получить до 15 сентября. До этого момента УК не могут включить отопление, уточнили в городской администрации.