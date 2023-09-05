«Аллилуйя, перестанем мерзнуть»: в Тюменской области с 8 сентября дадут отопление

В Аромашевском районе стартует отопительный период.

В одном из районов Тюменской области дадут отопление. С 8 сентября 2023 года в Аромашевском районе стартует отопительный период. Глава района Игорь Власов подписал распоряжение о начале отопительного периода.

– Запуск котельных будет осуществляться в плановом режиме с 8 по 15 сентября 2023 года, – сообщили в районной администрации.

А что в Тюмени? По данным тюменской мэрии, крайний срок подачи тепла устанавливается в соответствии с законодательством: отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов.

– Паспорт готовности к зиме многоквартирные дома Тюмени должны получить до 15 сентября. До этого момента УК не могут включить отопление, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, погодные условия в Тюменской области печальные. Среднесуточная температура воздуха в регионе составляет +9….+12 градусов. Однако в ближайшие выходные в Тюмени и области потеплеет до +20 градусов.

Напомним, на данный момент в Тюмени заканчивается подготовка к отопительному сезону. Выполнен ремонт объектов электроснабжения. Проводится реконструкция муниципальных котельных в Матмассах и Рощино. Планируется заменить около 13 километров сетей теплоснабжения.