Дорогу до Червишевского кладбища в Тюмени расширят в 2025 году. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени власти хотят расширить трассу, которая ведет до Червишевского кладбища. В памятные даты здесь собираются огромные пробки. До конца текущего года власти разработают проектную документацию по объекту: «Капитальный ремонт ул. Посадская (устройство примыканий к автомобильной дороге федерального значения Р-254 «Иртыш»)».

— Необходимо разработать проектную документацию в рамках заключенного муниципального контракта до 31.12.2023, — указано в документации городской администрации.

Согласно планам властей, к работам специалисты приступят не раньше 2025 года, когда эту сумму запланируют в бюджете.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени перенесли открытие улицы Ленина на октябрь. В сообщении администрации города указано, что в связи с производственной необходимостью при выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Ленина» срок прекращения движения транспорта продлен до 31 октября.