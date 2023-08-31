Ремонт улицы Ленина в Тюмени продлили до 31 октября

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени перенесли открытие улицы Ленина на октябрь. В сообщении администрации города указано, что в связи с производственной необходимостью при выполнении работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Ленина» срок прекращения движения транспорта продлен до 31 октября.

Ограничения действуют на следующих участках автомобильных дорог: от здания Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина; от Ленина до Республики.

Схема объезда транспорта аналогичная: по улице Республики. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, а также соблюдать правила дорожного движения РФ .