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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 12:35

Главный прокурор Тюменской области поручил провести проверку по факту обрушения балкона в Ялуторовске

В одном из жилых домов Тюменской области во время ремонта рухнул балкон
Серафима Краснова
Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Главный прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения балкона в Ялуторовске. В среду, 6 сентября, в одном из жилых домов города во время ремонта рухнул балкон. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

– Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести по данному факту проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отмечают, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.