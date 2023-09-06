В Ялуторовске на Скворцова-Степанова вместе с мужчиной с четвертого этажа обвалился балкон

Фото: соцсети.

В многоэтажном доме в Ялуторовске обрушился балкон. Трагедия произошла на четвертом этаже здания сегодня утром, 6 сентября 2023 года, по улице Скворцова-Степанова. По словам очевидцев, мужчина, который стоял на балконе, упал.

– Кошмар какой! Всегда боялась этих навесных балконов, теперь вообще страшно! Теперь и рядом с такими старыми домами страшно проходить, не только снег на голову может упасть, но и балкон. А кто виноват в этой ситуации? С кого спросить? Считаю, администрация должна взять этот вопрос на контроль, – пишет пользователь в соцсетях.

На место происшествия приезжали сотрудники МЧС, привлекалось шесть человек от личного состава ведомства.

– В 10.08 на пульт диспетчера поступил вызов с информацией о том, что во время ремонта балкона на четвертом этаже многоквартирного дома произошло обрушение. Привлекались две единицы техники, шесть человек личного состава, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что помощь медиков упавшему мужчине не понадобилась. Вызов на пульт скорой поступил в 10.12, врачи прибыли на место через восемь минут.

Ранее «КП» писала о том, что в тюменском микрорайоне Ямальский-2 вместе с мужчиной на третьем этаже обвалился балкон. Скорую медицинскую помощь вызвали прохожие. У многоквартирного дома обрушилась кирпичная кладка, а вместе с ней и ограждение одного из балконов.