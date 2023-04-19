В тюменском микрорайоне Ямальский-2 вместе с мужчиной на третьем этаже обвалился балкон

Скорую медицинскую помощь вызвали прохожие. Фото: Татьяна Коркина

Сегодня ночью, с 18 на 19 апреля 2023 года, в тюменском микрорайоне Ямальский-2 произошла трагедия. У многоквартирного дома обрушилась кирпичная кладка, а вместе с ней и ограждение одного из балконов. В момент происшествия на балконе находился мужчина, он упал с высоты третьего этажа, не удержавшись на перилах. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Скорую медицинскую помощь вызвали прохожие. Врачи мгновенно приехали на место происшествия. Медицинские специалисты экстренно госпитализировали мужчину в больницу.

– Вызов поступил 18 апреля в 23.05, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 23.11. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Пациент госпитализирован в отделение реанимации. Его состояние врачами оценивается как тяжелое, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области журналисту «КП»–Тюмень».

Следственному комитету предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что это не единственный случай с травмированным человеком в Тюмени. Так, в начале февраля 2023 года прохожие обнаружили 50-летнего мужчину у многоквартирного дома на Геологоразведчиков.