В Тюмени проведут бесплатный онлайн-курс «Твоё будущее» для будущих айтишников

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Второй эфир бесплатного онлайн-курса мастер-классов «Твоё будущее» пройдёт 10 сентября с 11.00 до 13.00 и будет интересен тем, кто собирается связать своё профессиональное будущее с IT-технологиями и кто хочет научиться побеждать форс-мажоры.

В первой части эфира выступит Алексей Томилов, основатель Rebrandy.Co. Алексей предлагает обсудить актуальность этичного хакинга и ответит на вопросы:

Что нужно знать, чтобы стать хакером? Путь от «эникейщика» до «хакера». Как взламывать легально и без последствий? С реальными примерами и рекомендациями. Как и где собираются этичные хакеры? Обзор популярных онлайн и оффлайн-площадок. Кто, сколько и за что платит этичным хакерам? Общаемся с первым заказчиком. Правила поведения.

- В первую очередь, конечно, наши мастер-классы направлены на взаимодействие с подростками. Но, современный мир диктует условие беспрерывного развития и профессионального совершенствования на протяжении всей жизни человека. Поэтому темы, которые мы подбираем для разбора кейсов, не менее интересны и взрослым" - отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В 12:00 трансляцию продолжит Виктор Гарабажий, директор продюсерского центра «ш’Ателье», режиссер, кандидат социологических наук с темой «Как побеждать форс-мажоры». Виктор расскажет, как быть, когда все идет не по плану и как научиться быстро принимать решения в критической ситуации. И все это - на реальных примерах, которых в профессиональной деятельности режиссера и организатора сотен масштабных мероприятий было очень много.

Прямая трансляция пройдет на youtube-канале detkityumen72.

Зрители трансляции смогут задать свои вопросы спикерам и получить на них ответы во время эфира.

Участие бесплатное. Подробная информация о трансляциях - на странице цикла мастер-классов «Твоё будущее».