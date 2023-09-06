Уровень воды в тюменской Туре 5 сентября обновил исторический минимум

Уровень воды в тюменской Туре обновил исторический минимум Фото: Виктория Гаврик

Уровень воды в тюменской Туре обновил исторический минимум. Несмотря на то, что конец летнего периода и начало осеннего ознаменовался обильными ливнями в регионе, осадки не спасли водоем от обмеления. Засуха, пожары и жара повлияли на Туру сильнее, чем хотелось бы. Согласно данным Allrivers, во вторник, 5 сентября, уровень воды в реке составил -85 сантиметров.

Несколько дней назад он поднимался до -78 сантиметров. Таким образом, за неделю уровень воды упал сразу на семь сантиметров.

Ливни, прошедшие в Тюменской области, не помогли Туре. За летний период река обмелела на 258 сантиметров. Для того, чтобы восполнить запасы тюменской воды необходимо, чтобы прошли сильные осенние ливни и наступила снежная зима. Однако синоптики прогнозируют, что зима будет не очень снежной.

По мнению гидрологов, уровень воды спасут только дожди и ряд других мер. По мнению кандидата биологических наук Марины Гильмановой, мероприятия, нужно проводить такие: очистка дна и формирование прибрежных защитных лесных полос, которые нужны для задержания снега, поддержания водного баланса. Ну и свести к минимуму заборы воды.